شولتس وميلوني يهنئان ستارمر بفوزه في الانتخابات وتكليفه برئاسة الوزراء

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، كير ستارمر بفوز "حزب العمال" البريطاني في الانتخابات وتكليفه برئاسة الحكومة البريطانية.

وهنأت ميلوني رئيس الوزراء الجديد ستارمر على فوزه وأعربت عن ثقتها في استمرار التعاون بين البلدين.

وكتبت ميلوني في حسابها على منصة "إكس": "تهانينا لكير ستارمر على نجاحه في الانتخابات. العلاقات بين إيطاليا والمملكة المتحدة ممتازة وأنا واثقة من أننا سنواصل تطوير علاقة تعاون قوية وموثوقة بين بلدينا العظيمين بما يخدم مصالح مواطنينا وبما يتماشى مع سياستنا والأهداف الإستراتيجية المشتركة."

كما وصفت رئيسة وزراء إيطاليا، رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك بـ "صديقها" وشكرته على سنوات "التعاون المكثف والصداقة الصدوقة" التي عززت العلاقات بين البلدين.

بدوره، أعرب شولتس في مؤتمر صحفي عن ثقته في صفات ستارمر القيادية الإيجابية وقال: "بداية، أنا سعيد بفوز زعيم حزبنا الشقيق في المملكة المتحدة بالانتخابات، وأنا أعرف شخصيا كير ستارمر، تحدثنا والتقينا عدة مرات".

وأضاف: "سيكون رئيس وزراء جيد وناجح للغاية. أنا مقتنع تماما بهذا الأمر".

كما عبّر شولتس عن ثقته بأن تطوير العلاقات بين أوروبا وبريطانيا "لن يكلف الكثير من الجهد" في المستقبل.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، عيّن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، رئيس "حزب العمال" الفائز في الانتخابات كير ستارمر في منصب رئيس وزراء البلاد.

وحقق "العمال" البريطاني فوزا ساحقا في الانتخابات وأوصلت زعيمه ستارمر إلى منصب رئيس الوزراء وهو الآن بصدد تشكيل الحكومة الجديدة.