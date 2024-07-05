عاجل.. تشكيل إسبانيا الرسمي أمام ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ألمانيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" في ربع نهائي اليورو 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إسبانيا وألمانيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة ألمانيا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: سيمون

سيمون خط الدفاع: داني كارفخال، إيمريك لابورت، روبين لي نورماند، مارك كوكورييا

داني كارفخال، إيمريك لابورت، روبين لي نورماند، مارك كوكورييا خط الوسط: رودري، بيدري، فابيان رويز

رودري، بيدري، فابيان رويز خط الهجوم: ألفارو موراتا، لامين يامال، نيكو وليامز

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي على القناة الصوتية الأولى والمصري علي محمد علي على قناة صوتية ثانية.