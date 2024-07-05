غدا.. الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس الأمناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 05:27 مساءً - يعقد غدًا السبت، مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعا للتنسيق مع الحكومة الجديدة فيما يخص تنفيذ توصيات الحوار الوطني خلال المراحل السابقة.

من بين التوصيات البارزة التي ستطرح على الحكومة الجديدة، هي مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ التي ستجري بعد نحو عام، إضافة إلى مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك نظرًا لأهمية هذه الاستحقاقات الانتخابية في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

في هذه الصدد، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه يأمل أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه المصريين، وأن تتمتع بالقدرة والمبادرة والسرعة اللازمة لتقديم حلول فعّالة وعادلة لهذه التحديات.

وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأمناء سيكون فرصة لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة السابقة، خاصة في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للحكومة واستعداده للتعاون المستمر مع الحوار الوطني.