عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة إسبانيا في كأس أمم أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إسبانيا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا ضد إسبانيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة إسبانيا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، أنطونيو روديجر، جوناثان تاه، دافيد راوم.

خط الوسط: إيمري تشان، توني كروس، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، ليروي ساني، جمال موسيالا.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد إسبانيا في كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة ألمانيا ضد إسبانيا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي على القناة الصوتية الأولى والمصري علي محمد علي على قناة صوتية ثانية.