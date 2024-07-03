نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 3-7-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً ومثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.