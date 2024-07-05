صحفي سوداني: مصر لا تزال تساهم بكل إمكانياتها لإخماد حرائق الأزمة بالبلاد

قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، إن الوضع في السودان يمكن وصفه بأنه "سقوط حر" بشكل كبير، مع الاعتراف بوجود بعض أشكال الإدارة داخل الدولة والتزام الجيش بالقتال وتقدمه، مع وجود إمكانية تحقيق النصر في النهاية.





وأضاف خلال مشاركته في حوار عبر "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الدول كانت مهتمة في البداية بمناقشة وحل الأزمة السودانية، لكن ربما تأثرت هذه الدول بإحباطات معينة أو تشتت الاهتمام الدولي نحو عدة أزمات دولية أخرى، ما جعل السودان يفقد حصته من الاهتمام الدولي.

وتابع أن مصر لا تزال تساهم بكل إمكانياتها في محاولات إخماد حرائق الأزمة في السودان، حيث تنطلق أعمال مؤتمر في القاهرة، غدًا السبت، بهذا الصدد.

وأكد أن مصر لم تتخل عن السودان، نظرًا للارتباط الذي يجمع بين البلدين، ولم تدع هذه الأزمة تمر بدون التعامل الجاد من جانبها.

وأوضح عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، أن المؤتمر المقرر إقامته غدًا يمثل فرصة تاريخية للسودان، إذا أدركت القوى السياسية أهميتها واغتنمتها، حيث يمكن لهذه القوى السياسية أن تسهم في إيقاف النزاعات وليس القوات العسكرية فقط.