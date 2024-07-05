في أولى جولاته التفقدية.. وزير الأوقاف يزور مستشفى الدعاة بمصر الجديدة

تفقد الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، في أولى جولاته التفقدية.





جاء ذلك من أجل الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى، وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرعاية الصحية للأئمة والدعاة وجميع العاملين بالأوقاف.

وخلال الزيارة استمع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى شرح تفصيلي من الدكتورة مها عقل رئيس مجلس الإدارة عن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى لجميع منسوبي وزارة الأوقاف من الأئمة والعاملين بها وللمترددين عليها أيضًا من غير أبناء الوزارة.

وتفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وحدات المستشفى، وزيارة عدد من المرضى، وأهداهم نسخة من كتاب الله (عز وجل)، سائلًا الله (عز وجل) أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وفي ختام الزيارة، وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشكر لجميع العاملين بالمستشفى، مطالبًا لهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بمستشفى الدعاة.

كما وجه عدد من المرضى من أبناء وزارة الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته في الدكتور أسامة السيد الأزهري وزيرًا للأوقاف.

وكان في استقبال وزير الأوقاف الدكتورة جنية محمود نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة أحلام جابر مدير عام المستشفى، والدكتورة مروة عبد الجليل مدير شئون العلاج، ومحمد عبد الله المدير المالي، و إيهاب مفتاح المدير الإداري للمستشفى، وحضر الزيارة الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.