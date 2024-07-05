ضياء رشوان.. تاريخ حافل بالنجاحات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

تردد في الأوساط الإعلامية تعيين الدكتور ضياء رشوان رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام.





ويتناول الإنفوجراف التالي السيرة الذاتية للدكتور ضياء رشوان:- ولد الدكتور ضياء رشوان في يناير 1960 بمحافظة قنا، وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1981، ليعين خبيرا استراتيجيا وباحثا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.شغل منصب نقيب الصحفيين أكثر من مرة في 2013 و2019 و2021، وفي 2017 عين رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، واختير منسقا عاما للحوار الوطني في عام 2022.



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