القاهرة الإخبارية: وفاة مستشارة الرئاسة السورية لونا الشبل إثر حادث سير

جدة - نرمين السيد - مستشارة في الرئاسة السورية لونا الشبل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، بأن المستشارة في رئاسة الجمهورية السورية لونا الشبل، لقيت مصرعها، حسب ما أعلنته سوريا.





وأضافت قناة القاهرة الإخبارية، أن لونا الشبل توفيت إثر تعرضها لحادث سير قبل أيام.

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