إسرائيل تعلن رفضها شرط حماس بالحصول على تعهدات مكتوبة باستمرار المفاوضات

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل أعلنت رفضها شرط حركة حماس الحصول على تعهدات مكتوبة باستمرار المفاوضات دون تقييدات زمنية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني الجديد، دعا اليوم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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