السيرة الذاتية لـ طارق سعدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - طارق سعدة - نقيب الإعلاميين

أكثر من 25 عاما قضاها الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في العمل الإعلامي، وهو ما جعله مرشحا بقوة لتولى منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.





ويتناول الإنفوجراف التالي السيرة الذاتية للدكتور طارق سعدة:- ولد الدكتور طارق سعدة في سبتمبر 1971، وفي عام 1993 حصل على ليسانس آداب، ليواصل مسيرته بالحصول على الماجستير من جامعة عين شمس، ثم ماجستير الإعلام في دراسة تحليلية لمجموعة من البرامج الإخبارية. قدم برنامجا عبر قناة النيل الرياضية، وتقلد العديد من المناصب الإعلامية، وكلف بأعمال رئيس لجنة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، كما كلفه مجلس نقابة الإعلاميين في 2019 بأعمال النقيب، وعين في 2020 بمجلس الشيوخ.

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