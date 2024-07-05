عبدالصادق الشوربجي.. أستاذ تطوير الصحف (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - المهندس عبدالصادق الشوربجى

تردد في الأوساط الإعلامية، ما يفيد بتجديد الثقة في المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، بعد الجهود الكبيرة التي بذلها في تطوير الصحف القومية، وأطلق عليه البعض لقب مهندس تطوير الصحف القومية.





ويتناول الإنفوجراف التالي السيرة الذاتية للمهندس عبدالصادق الشوربجي:- ولد المهندس عبدالصادق الشوربجي في 5 يونيو عام 1961 بمحافظة الغربية، وتخرج في كلية الهندسة جامعة حلوان. التحق بالهيئة العامة للمطابع الأميرية بوظيفة كبير المهندسين، وفي 2001 انتقل للعمل بمؤسسة روز اليوسف نائبا للمدير العام لشؤون المطابع. بحلول 2010 تولى وظيفة المدير العام لمؤسسة روز اليوسف، كما تولى في 2012 رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، وعين رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة في 2020.

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