مسؤول في حماس يتوقع ردا إسرائيليا سريعا بشأن وقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، بأن مسؤول في حماس يتوقع ردًا إسرائيليًّا سريعا، اليوم أو غدا، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلي، أعلنت اليوم، أن زعيم معسكر الدولة بيني جانتس يبحث هاتفيا مع نتنياهو تطورات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

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