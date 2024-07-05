جدة - نرمين السيد - انتخابات إيران

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بأن هناك تمديدا في التصويت مجددا بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.





يذكر أن وزارة الداخلية الإيرانية، أعلنت يوم السبت 29 يونيو 2024 أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الجمعة 28 يونيو، أظهرت لجوء المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمرشح المحافظ سعيد جليلي إلى جولة إعادة. وكانت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية انتهت بحصول المرشح مسعود بزشكيان، على 104 ملايين صوت من أصوات الناخبين، فيما حصل سعيد جليلي على 9.4 ملايين صوت، بما يجعلهما المرشحين الأكثر حصولاً على الأصوات من بين المرشحين الأربعة الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمديد التصويت مجددا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.