البابا تواضروس يعزي في وفاة القمص صليب حكيم

توفى القمص صليب حكيم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالحضرة بالإسكندرية، عن عمر ناهز الـ91، وبعد خدمة كهنوتية بلغت حوالي 55 سنة.





ولد القمص صليب في 5 ديسمبر 1933 وسيم كاهنًا في 8 أكتوبر 1969 بيد الأنبا مكسيموس مطران القليوبية السابق، ونال درجة القمصية في 9 نوفمبر 1976.

وكانت له خدمة متميزة في مجال التعليم، حيث أصدر عدة كتب في مجالات اللاهوت والعقيدة والأسرة.

واقيمت صلاة تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، ويتم استقبال المعزين في القاعة الملحقة بكنيسة القديس الأنبا تكلا بالإبراهيمية، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرقي الإسكندرية وللآباء كهنة القطاع في نياحة الأب الفاضل القمص صليب حكيم، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.