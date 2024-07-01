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الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة عمرو الفقى يهنئ محمد الباز ومحمد شردى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 12:32 صباحاً - هنأ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامي محمد الباز على برنامج "الحياة اليوم" الذى يُعرض على قناة الحياة ، والإعلامي محمد شردى على تقديمه برنامج "كل يوم" الذى يُعرض على قناة ON.

عمرو الفقي يهنئ محمد الباز ومحمد شردي

 

 

وكانت الشركة المتحدة قد أصدرت قراراً بانضمام الإعلامى محمد الباز إلى قناة الحياة، لتقديم برنامج التوك شو الرئيسى بالقناة "الحياة اليوم" بداية من يوم الأربعاء القادم، على أن يكون موعده الأسبوعى من الثلاثاء إلى الجمعة بداية من الأسبوع القادم.

 

 

ويقدم الإعلامي الكبير محمد شردي، بداية من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 3 يوليو 2024، برنامج «كل يوم» على قناة أون، بمحتوى إعلامي متميز يناسب احتياجات الجمهور سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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