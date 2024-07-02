نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو المرشح لخلافة نيفين الكيلاني في تولي وزارة الثقافة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على أسماء التشكيل الوزارى في حكومته القادمة، والتي من المقرر أن يتم حلف القسم غدا الأربعاء أمام الرئيس السيسي.

وقد تداولت بعض المصادر أن الدكتور أحمد هنو هو خليفة الدكتورة نيفين الكيلاني في وزارة الثقافة، وفي هذا السياق نبرز لكم أهم المعلومات عن الدكتور أحمد فؤاد هنو.

نبذة عن أحمد فؤاد هنو:

اسمه بالكامل أحمد فؤاد هنو ولد عام 1968 حاصل على بكالوريوس من كلية الفنون الجميلة قسم حفر، وقام بعد ذلك بعمل دكتوراه في الفن قسم الرسوم المتحركة.

شارك خلال مشواره في عدد من المعارض للفن والجرافيك الفني المعاصر، وعمل عميدًا لكلية الفنون الجميلة بجامعة الجلالة، بالإضافة إلى عضوية اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير لثلاث دورات، وذلك بجانب كونه شخصية بارزة في الموسوعات المحلية والعالمية المدرج فيها اسم الفنان.

التشكيل الحكومي الجديد:

ويذكر أن وكشفت مصادر حكومية، عن تولي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، مؤكدًا الإبقاء على وزير السياحة كما هو.

ونوهت إلى أن المهندس شريف الشربيني، يتولى وزارة الإسكان والمرافق العامة، وهو شاب تولى رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتوقعت المصادر، أن يتولى الدكتور شريف فاروق، وزارة التموين والتجارية الداخلية، ويتولى الدكتور محمود عصمت، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتولى الدكتورة مايا مرسي، وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى تولي حسن الخطيب، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتولي الدكتور أسامة الأزهري، وزارة الأوقاف، كما يتولى الدكتور أحمد كوجاك، وزارة المالية.

ولفتت إلى تولي المستشار عدنان الفنجري، وزارة العدل، وكريم بدوي وزارة البترول والثروة المعدنية، كما يتولى الدكتور بدر عبد العاطي الخارجية، كما يتولى علاء فاروق، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.