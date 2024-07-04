بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج السرطان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج السرطان لشهر يوليو 2024
شهر القرارات والخيارات الجديدة. تبدو بهذا الشهر متحمساً للجديد، وتشعر بأنك أكثر صلابة من الشهر الماضي فأنت حاضر للتحدي والوضع الفلكي يكسبك هالة جديدة؛ مما يدفعك لإقناع من تريد والتصرف بفعالية.
كذلك هذا الشهر مناسب للأسفار وتوقيع العقود والقيام بأعمال إضافية بدعم من حولك وتحقيق المكاسب المالية.
قد تعقد اتفاقات مع جهات قوية أو بعيدة وتتلقى مساعدات، وربما تذهب لعمل جديد عبر سفر، وذلك اعتباراً من تاريخ ٥
أوضاعك المالية تشهد تحسناً، وقد تقوم ببعض الإجراءات أو بعض الصفقات ربما، وتنال أرباح ومكاسب تزداد تصاعدياً لنهاية الشهر.
قد ترتبط بهذا الوقت الأمور المالية بالعاطفية سواء بترتيب أوضاع منزلية أو عقارية، وربما انتقالات أو تغيير مكان إقامة.
وإذا كنت مرتبط بعلاقة عبر سفر أو مع شخص بعيد فقد تتأخر بعض الإجراءات، أو تعاني من بعض العقبات.
بتاريخ ١١ تنتقل الزهرة لبرج الأسد؛ مما يجعل خياراتك العاطفية تعتمد على بعض المصالح أو ربما تخضع لاعتبارات مادية سلباً أو إيجابا.
اكتمال القمر ببرج الدلو بتاريخ ٢١ يعلن عن قرار نهائي بعلاقة رسمية أو قضية مالية، وربما وضع صحي يأخذ منحى مختلفاً.
بالعشرة أيام الأخيرة من هذا الشهر تشغلك دراسة أو ظرف عقاري أو تعديلات لها علاقة بمنزل جديد أو قديم، ولكن وصول المريخ لبرج الجوزاء يتطلب منك الاهتمام بصحتك وسلامتك وأيضاً عدم التطرّف بقرارات قد تؤدي لخسارة بعض الأشخاص بحياتك.
شاهدي أيضاً: برج السرطان والخيانة
شاهدي أيضاً: برج السرطان والكذب
شاهدي أيضاً: برج السرطان عند الغضب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات برج السرطان لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ليالينا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.