توقعات برج السرطان لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج السرطان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج السرطان لشهر يوليو 2024

شهر القرارات والخيارات الجديدة. تبدو بهذا الشهر متحمساً للجديد، وتشعر بأنك أكثر صلابة من الشهر الماضي فأنت حاضر للتحدي والوضع الفلكي يكسبك هالة جديدة؛ مما يدفعك لإقناع من تريد والتصرف بفعالية.

كذلك هذا الشهر مناسب للأسفار وتوقيع العقود والقيام بأعمال إضافية بدعم من حولك وتحقيق المكاسب المالية.

قد تعقد اتفاقات مع جهات قوية أو بعيدة وتتلقى مساعدات، وربما تذهب لعمل جديد عبر سفر، وذلك اعتباراً من تاريخ ٥

أوضاعك المالية تشهد تحسناً، وقد تقوم ببعض الإجراءات أو بعض الصفقات ربما، وتنال أرباح ومكاسب تزداد تصاعدياً لنهاية الشهر.

قد ترتبط بهذا الوقت الأمور المالية بالعاطفية سواء بترتيب أوضاع منزلية أو عقارية، وربما انتقالات أو تغيير مكان إقامة.

وإذا كنت مرتبط بعلاقة عبر سفر أو مع شخص بعيد فقد تتأخر بعض الإجراءات، أو تعاني من بعض العقبات.

بتاريخ ١١ تنتقل الزهرة لبرج الأسد؛ مما يجعل خياراتك العاطفية تعتمد على بعض المصالح أو ربما تخضع لاعتبارات مادية سلباً أو إيجابا.

اكتمال القمر ببرج الدلو بتاريخ ٢١ يعلن عن قرار نهائي بعلاقة رسمية أو قضية مالية، وربما وضع صحي يأخذ منحى مختلفاً.

بالعشرة أيام الأخيرة من هذا الشهر تشغلك دراسة أو ظرف عقاري أو تعديلات لها علاقة بمنزل جديد أو قديم، ولكن وصول المريخ لبرج الجوزاء يتطلب منك الاهتمام بصحتك وسلامتك وأيضاً عدم التطرّف بقرارات قد تؤدي لخسارة بعض الأشخاص بحياتك.

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