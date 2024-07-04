لأول مرة.. صابرين تكشف الستار عن حياتها الشخصية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة صابرين خلال حوارها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامج الراديو بيضحك، عبر الراديو 90.90، عن زواجها منذ فترة، قالت: بعد نجاح مسار إجباري اختفيت لفترة عن الأضواء، بسبب ارتباطي العاطفي ثم زواجي، وأنا لست من الناس التي تحكي عن حياتها الشخصية.

قصة حب صابرين وزوجها

وواصلت: لم يكن الكثيرون وقتها يعلمون أنني انفصلت عن زوجي الأول، قبل أن أقرر الظهور في حفل زفاف ريم سامي مع زوجي الحالي عامر الصباح، أنا وزوجي نعرف بعضنا منذ 32 سنة وكنا بنحب بعض وقتها، حيث تقابلنا خلال تصوير فيلم أنا والعذاب وهواك مع وليد توفيق، وكان العمل من إنتاج والد زوجي عامر الصباح، وبدأت قصة حبنا في هذه الفترة.

أحدث أعمال صابرين

ومن ناحية أخرى، تنتظر صابرين عرض مسلسل إقامة جبرية، وسيتم عرضه قريبًا على منصة WATCH IT، الذي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي ومحمود البزاوي، وثراء جبيل، ويُعد هذا العمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

وأيضا تقدم فيلم الملحد التي تدور أحداثه في إطار درامي، كما أنه يتناول قضية التطرف الديني والإلحاد، التي تنتشر بين الشباب، مع أحمد حاتم والذي انتهى تصويره منذ فترة طويلة، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال الفنانة صابرين

وكان آخر أعمال الفنانة صابرين هو مشاركتها في مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم:أحمد داش،عصام عمر، صابرين، بسمة، محمود البزاوي، رشدي الشامي، جوري بكر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج نادين خان.

من هو زوج الفنانة صابرين؟

زوج الفنانة صابرين، هو عامر الصباح، يعمل منتج فني وموزع سينمائي، يقيم بمدينة دبي بدولة الإمارات، وهو لبناني الجنسية، يعتبر الصباح مؤسس وصاحب شركة «صباح بيكتشيرز»، قدمت صابرين أعمال الفنية من إنتاجه، منها فيلم بعنوان «أنا والعذاب وهواك»وكان بمشاركة المطرب اللبناني وليد توفيق، وفيلم «لست قاتلا» بطولة الراحل فريد شوقي.