الأورومتوسطي: سكان غزة يكابدون بشدة من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب

جدة - نرمين السيد - ضحايا العدوان على غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن سكان قطاع غزة يكابدون بشدة من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف الأورومتوسطي، أن أضرارا شديدة أصابت محطة لتحلية المياه في حي الزيتون جنوب مدينة غزة بفعل استهداف إسرائيلي مباشر. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن حصة الفرد في قطاع غزة من المياه قد تراجعت بنسبة 97% منذ أكتوبر الماضي. وواصل أن حصة الفرد الواحد من المياه في غزة انخفضت إلى ما بين 3-15 لترا يوميا في ظل الحرب.

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