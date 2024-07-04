د. الخشت: تجديد الثقة للدكتور أيمن عاشور يأتي بعد الإنجازات المتميزة

أحمد جودة - القاهرة - د. الخشت : تجديد الثقة في الدكتور أيمن عاشور يأتي بعد الإنجازات المتميزة التي حققها

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أيمن عاشور بمناسبة تجديد القيادة السياسية الثقة في سيادته لتوليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إننا في جامعة القاهرة نسعد بوجود شخصية قيادية مثل الدكتور أيمن عاشور على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا الدعم الكامل والتعاون المستمر بين الجامعة والوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما قال الدكتور محمد الخشت، إن تجديد الثقة في الدكتور أيمن عاشور يأتي بعد الإنجازات المتميزة التي حققها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.