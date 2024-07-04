اليمن : محافظ البنك المركزي يصدر قرار عاجل

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب يوم الأربعاء، الموافق 3 يوليو 2024م، قرارا بإيقاف تراخيص 7 منشآت الصرافة المخالفة.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم (28) لسنة 2024م بوقف التراخيص الممنوحة للمنشآت الموضحة التالية:-

- الناصري للصرافة - العربي إكسبرس للصرافة - الحدث - وكيل حوالة - منشأة السعيد إكسبرس للصرافة - منشأة بصمة إكسبرس للصرافة - منشأة نوافذ العالم للصرافة - منشأة داؤود العامري للصرافة

كما شددت المادة (2) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.

وبحسب االوثيقة الصادرة فإن القرار يأتي بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وكان محافظ البنك المركزي، قد أصدر قرارا مماثلا يوم الخميس 27 مايو الماضي، يقضي بإيقاف كل من "شركة المجربي للصرافة، وشركة المري للصرافة، ومنشاة ثمر الصرافة".