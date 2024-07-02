نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يروج لحفله بالساحل الشمالي.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم محمد فؤاد، لأحدث حفلاته الغنائية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، التي من المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبلة من شهر يوليو الجاري.





وشارك محمد فؤاد فيديو ترويجي للحفل عبر حسابه في إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "هنكون معاكم يوم الجمعة 5 يوليو فى حفلة الساحل الشمالى وهنولعها ونرقص ونغنى للصبح".





أحدث كليبات محمد فؤاد

آخر فيديو كليبات الفنان محمد فؤاد كان كليب "سلام"، من إخراج كريم مسلم، وكلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما. ضم الكليب مشاهد عديدة من حفلات محمد فؤاد التي قدمها على مدار السنوات الأخيرة.

كما كانت آخر أغانيه بعنوان "ليه"، والتي طرحها مطلع عام 2021 عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبد السلام، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

تعاون سينمائي جديد

أعلن الفنان محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ في عمل سينمائي جديد، وذلك في تصريحات على هامش حفله بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن التعاون سيتم مع رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وشركة "بنش مارك" لإنتاج فيلم سينمائي ضخم، وأكد فؤاد أن المستشار تركي آل الشيخ أبدى نيته في إنتاج أكبر وأفضل فيلم لمحمد فؤاد، تحت عنوان "قلبي في نيويورك"، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون نقلة سينمائية كبيرة ومفاجأة للجمهور.