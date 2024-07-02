أحمد حلمي يفتتح برنامج "بيت السعد" لـ عمرو وأحمد سعد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد حلمي، عن حضوره كأول ضيف في حلقات برنامج "بيت السعد"، بطولة الفنان أحمد سعد والفنان عمرو سعد، والمقرر عرض أولى حلقاته غدًا الأربعاء.

وقام الفنان أحمد حلمي، بنشر صورة من كواليس البرنامج عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق علبها قائلًا: "استنوني في برنامج بيت السعد يوم الأربعاء ويوم السبت على قناة MBC1".



ومن جانبه كان قد تصدر اسم برنامج عمرو سعد وأحمد سعد محرك البحث “جوجل” خاصةً بعد طرح البرومو الرسمي الخاص بـ برنامج “بيت السعد”،والتي تعد هذه هي التجربة الإذاعية الأولى للثنائي، ويرجع نجاح البرنامج بسبب اختلافه عن برامج التوك شو التقليدية، ومن المقرر طرح أولى حلقات برنامج بيت السعد لـ عمرو سعد وأحمد سعد يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من شهر يوليو عبر شاشة قناة mbc 1 بتوقيت السعودية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وسمي برنامج “بيت السعد” بهذا الاسم وفقًا لما يتناسب مع فكرته حيث يظهر عمرو سعد وأحمد سعد وكأنهما في منزلهما ويستضيفا عدد من النجوم، ومن أبرز الضيوف الذين من المقرر استضافتهم في البرنامج: الفنانة مي عمر، الفنانة منة شلبي، المطربة إليسا، الفنان محمد هنيدي، النجم أحمد السقا، الشاب خالد، أحمد فهمي.