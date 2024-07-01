بث مباشر.. مؤتمر الأطباء المفرج عنهم من سجون الاحتلال يفضح انتهاكات إسرائيل

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جدة - نرمين السيد - مؤتمر الأطباء المفرج عنهم من سجون الاحتلال
وقبل قليل، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح عدد من أسرى غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.
وأكد الدكتور محمد أبو سلمية، أحد المفرج عنهم من سجون الاحتلال، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي كارثية، مؤكدين أنه يتم الاعتداء على الأسرى داخل السجون، وتم بتر أطراف الكثير من المعتقلين مرضى السكر، نظرًا لعدم تقديم الأدوية لهم.
وأشار إلى أنه كان قد تم اعتقاله من محور نتساريم، مؤكدًا أنهم تعرضوا لكل أنواع العذاب خلف القضبان، وتم حرمان الأسرى من كافة حقوقهم، ومن الغذاء والدواء، إضافة إلى وفاة العديد من الأطباء في سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن الأطباء والممرضين الإسرائيليين يعتدون بالضرب على الأسرى المرضى، ويمنعون عنهم الغذاء، وخسروا من أوزانهم أكثر من 30 كيلو جرام.
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