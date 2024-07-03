مدفعية الاحتلال تجدد استهدافها لحيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة

جدة - نرمين السيد - جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدافها لحيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب الإعلام الفلسطيني، أطلقت طائرة مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي النار صوب الأحياء الجنوبية لمدينة غزة. كما ارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال سيارة شرقي مخيم المغازي وسط غزة إلى ثلاثة شهداء.

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