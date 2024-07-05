الرئيس السيسي يهنئ «كير ستارمز» رئيس وزراء المملكة المتحدة لحصول حزب العمال على أغلبية الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 06:32 مساءً - تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخالص التهنئة إلى السيد "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات، وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «نتطلع لاستمرار التعاون بين بلدينا، بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والعمل المشترك الذي يجمعنا من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، على المستويين الدولي والإقليمي».