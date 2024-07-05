عضو مجلس العموم البريطاني: الحكومة الجديدة ستدعم القضية الفلسطينية

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جدة - نرمين السيد - أفضال خان عضو مجلس العموم البريطاني
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الجديدة ستعمل على إصلاح القانون ودعم الشركات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وأن الحكومة الجديدة ستعمل على تجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد البريطاني.
وتابع: "الحكومة الجديدة ستدعم القضية الفلسطينية وتعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أنه يمكن إنشاء الدولة الفلسطينية وإيجاد حل نهائي للأزمة الراهنة عبر التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
واستطرد: "من الضروري تفعيل القوانين والإجراءات الإصلاحية لحل القضايا العامة التي تتعلق بالاقتصاد ونقص الوظائف العامة، الحكومة الجديدة سيكون لديها الكفاءات والقدرات اللازمة لخدمة الشعب البريطاني".
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