السيسي يهنئ كير ستارمر بحصول حزب العمال البريطاني على الأغلبية بالانتخابات

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لـ كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد.





وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسي قال: "أتقدم بخالص التهنئة إلى السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات، وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية، متمنيا له التوفيق والنجاح، ومؤكدا تطلعنا لاستمرار التعاون بين بلدينا، بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والعمل المشترك الذي يجمعنا من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، على المستويين الدولي والإقليمي".

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