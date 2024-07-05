تاريخ مشرف.. ارتياح في الأوساط الإعلامية مع تداول أسماء قادة الهيئات الجدد 

جدة - نرمين السيد - سادت حالة من الترقب تعيشها الأوساط الصحفية والإعلامية، لمعرفة أسماء قادة الهيئات الجدد، ومع تردد أنباء عن بعض الأسماء وعلى رأسهم "ضياء رشوان"، عَبر عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين عن ارتياحهم الشديد.





وتردد في الأوساط الإعلامية تعيين المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام، والدكتور طارق سعدة، رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.

وقال عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين عبر حساباتها الرسمية على فيسبوك، إنَّ الأسماء السابق ذكرها تحمل تاريخًا وطنيًا كبيرًا، وخبرة في العمل الإعلامي وعلى دراية كاملة بالملفات المتعلقة به.

ضياء رشوان.. تاريخ مشرف

ـ ولد عام 1960 في مركز أرمنت بمحافظة قنا.

ـ تخرج في كلية العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1981.

ـ في 2011 تولى منصب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ـ في 2017 تم تعيين رئيسًا للهيئة المصرية العامة للاستعلامات.

ـ فاز بمنصب نقيب الصحفيين في 2013، 2019، 2021.

ـ تم اختياره عضوا في لجنة الخمسين لوضع دستور مصر 2014.

طارق سعدة.. خبرات متعددة

ـ تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة.

ـ عمل مذيعًا في التلفزيون المصري، وحققت برامجه نجاحًا كبيرًا.

ـ عُرف بإسهاماته في تحسين جودة البرامج في الإذاعة والتليفزيون.

ـ تولى منصب نقيب الإعلاميين 15 فبرير 2019.

ـ له دور كبير في التأكد من التزام المؤسسات الإعلامية بتطبيق المعايير المهنية.

عبدالصادق الشوربجي.. جهود متواصلة للنهوض بالمهنة

ـ تولى مناصب قيادية في أكثر من مؤسسة صحفية قومية.

ـ عمل في "روز اليوسف" وتولى مناصب عليا فيها.

ـ تم تعيينه في 2020 رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة.

ـ عمل على النهوض بالصحف القومية، وتحسين أوضاع الصحفيين فيها.

ـ إسهاماته متعددة في الصحافة وتطوير العمل الصحفي.