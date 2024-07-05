نائب رئيس «المؤتمر» تحديات المحافظ كبيرة فهو حائط الصد الأول للدولة أمام المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 06:32 مساءً - كشف الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، عن أهم الملفات والأولويات أمام المحافظين الجديد، موضحا أننا نشهد عدد من نواب المحافظين من الشباب والمرأة، من ضمن خريجي البرنامج الرئاسي للتدريب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن الدولة تنقل الخبرات للشباب لتأهيلهم لأنهم سيقودون المسيرة، موضحا أن تحديات المحافظ كبيرة جدا لأنه حائط الصد الأول للدولة أمام المواطن المحلى.

وذكر أن تجربة حياة كريمة سلطت الضوء على حياة أهالينا في الريف، لحوالي 60 مليون مواطن، مشددا على أن المحافظ عليه عبء أن يكون متواصلا مع المواطن ومتواجدا في الشارع ويكافح التحديات بأقل الإمكانيات، فهناك نقص في المهمات المالية، وهي إشكالية يتم التغلب عليها بالجهد والنزول للشارع بوضع حلول.