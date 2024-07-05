أخلاقنا الجميلة.. أحمد لطفي السيد: غنى الأمة بمقدار عدد المهذبين من أبنائها

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جدة - نرمين السيد - أحمد لطفي السيد
وتأتي حملة "أخلاقنا الجميلة.. أخلاق مصر" كمرحلة جديدة ضمن حملة "أخلاقنا الجميلة" الشاملة، والتي تهدف إلى التذكير بالأخلاق الفاضلة التي تربى عليها المصريون عبر الأجيال.
ويقول المفكر المصري أحمد لطفي السيد "إن غنى الأمة وسعادتها ليسا في خصب أرضها ولا في صفاء جوها، واعتدال منطقتها، وليس بضخامة مدائنها، بل بمقدار عدد المهذبين من أبنائها، فهم الذين يبنون مجدها، وهم الذين يخلقون غناها .. نعم إذا أعوزتها خصوبة الأرض خلقوا بعقولهم وعلمهم من الصناعة والتجارة والاعتماد على الذات والمخاطرة في سبيل المنفعة ثروة تفوق الثروة الزراعية اضعافا ومجدًا طارفا لا يطاوله المجد التليد ".
أحمد لطفي السيد مفكر وفيلسوف مصري، وصف بأنه رائد من رواد حركة النهضة والتنوير في مصر، وصفه عباس العقاد "بأنه بحق أفلاطون الأدب العربي".
وتسعى الحملة إلى غرس قيم الجمال والأخلاق الحميدة في نفوس المصريين، خاصة الأجيال الجديدة، من خلال التأكيد على أهميتها في بناء مجتمع متماسك ومتحضر.
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