مراسل القاهرة الإخبارية يكشف طبيعة الساعات الأخيرة ميدانيا فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 06:32 مساءً - كشف يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، تفاصيل الساعات الأخيرة في أغلب مناطق قطاع غزة، خاصة في محافظة خان يونس، إذ تميزت بالهدوء.

وأضاف أبو كويك، خلال مداخلة هاتفية، لفقرة "جولة المراسلين"، المُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن محافظة الشمال شهدت جنازة لتشيع 17 شهيد، مضيفًا أن مخيم النصيرات شهد قصف تسبب في سقوط سيدتين.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية ، أن مدينة رفح تشهد تمركز للآليات العسكرية بطول محور صلاح الدين، فيما تحاول سيارات الإسعاف الدخول لأحياء منطقة السلطان والسعودي لانتشال الجثامين.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن الجيش انتقل لشمال القطاع، من أجل البدء في المرحلة الثالثة من الحرب، مؤكدًا أنها تقوم على عمليات برية غير محدودة وهذا يساهم في سقوط المزيد من الشهداء.

وتابع أن حركة النزوح كبيرة في القطاع، من المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، مشيرًا إلى أن المنظمات الأممية أعلنت أن من كل 10 فلسطينيين ينزح 9 أشخاص.