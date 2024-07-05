بوتين: ناقشت مع رئيس وزراء المجر الوضع الجيوسياسي الصعب الحالي

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر، إنه ناقش مع أوربان عددًا من القضايا الجوهرية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف بوتين، أن روسيا والمجر تواصلان الحوار بشأن الوضع الجيوسياسي الصعب الحالي. ودعا فلاديمير بوتين، للاستمرار في العمل على التعاون بالمجالات ذات الأولوية. وتابع أن روسيا مستعدة دائما لتسوية سياسية دبلوماسية، مضيفا أنه بحث مع أوربان السبل الممكنة لحل النزاع الأوكراني. وأوضح بوتين أن كييف لا تقبل وقف إطلاق النار لأنه لن يعود لديهم مبررات لتمديد الحرب الجارية. وشدد على ضرورة إخراج جميع القوات الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومحافظتي زابوريجيا وخيرسون.

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