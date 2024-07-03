فوائد مهمة لمشاركة الطفل في أنشطة مهرجان «نبتة» بالعلمين

يحرص مهرجان العلمين الجديدة خلال دورته الثانية، على إطلاق مهرجان "نبتة" المخصص للأطفال لأول مرة في مصر، والذي يترأسه أحمد أمين.





مهرجان نبتة

ويترأس أحمد أمين المهرجان بمشاركة الفنانة دنيا سمير غانم في تقديم بعض الفعاليات.

ويستهدف مهرجان "نبتة" تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، واستهداف دعم صناعة محتوى الطفل بمصر.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة، تشمل: ورش عمل وسرد القصص، ورشة صناعة أفلام كرتونية، ورشة لرواد الأعمال الصغار.

فائدة مهرجان نبتة للأطفال

ويساهم مهرجان "نبتة" في تعزيز الأنشطة التفاعلية للطفل، وذلك من خلال تقديم العديد من الفوائد للأطفال، منها:

-التعرف على المعلومات الجديدة:

ينجذب الأطفال إلى الأنشطة الترفيهية المختلفة، لذا يعد مهرجان "نبتة" من الطرق التي تساهم في تعليم الطفل وتزويده بالكثير من المعلومات، مما يساعد في بناء معرفة قوية من خلال التعرف على المعلومات الجديدة عن طريق طرح الأسئلة وإجابتها.

-تعلم المهارات الجديدة:

عند مشاركة الطفل في مختلف الأنشطة الترفيهية بمهرجان "نبتة" يساعد ذلك في اكتساب مهارات التعاون واحترام مشاعر الآخرين والاستماع الجديد وتعلم الأشياء الجديدة.

-الثقة بالنفس:

يعزز مشاركة الأطفال في مختلف الأنشطة التفاعلية بالمهرجان، والاستماع لهم ولأفكارهم، في الشعور بالشجاعة والثقة بالنفس.

-الشعور بالسعادة:

تساهم الأنشطة المخصصة للأطفال التي يقدمها مهرجان "نبتة" في التخلص من الشعور بالتوتر والخوف، والإحساس بالسعادة من خلال المشاركة في أنشطة الغناء والتلوين والمسابقات المسؤولة عن تعزيز الشعور بالإنجاز والسعادة.

مهرجان العلمين الجديدة

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل.

ويتضمن مهرجان العلمين العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين.