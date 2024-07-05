أقوى عاصفة في يوليو.. إعصار بيريل يستعيد قوته مع اقترابه من المكسيك

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وقد تأكد أنه أقوى إعصار يتم تسجيله على الإطلاق في يوليو، وتسبب الإعصار في وفاة 9 أشخاص على الأقل في دول الكاريبي بسبب العاصفة، بينما تستعد المكسيك لوصولها.
تحول إعصار بيريل إلى عاصفة من الفئة الثالثة يوم الخميس، بعد أن ضعفت مؤقتا إلى الفئة الثانية، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 115 ميلا في الساعة عند وصولها إلى اليابسة.
وحذرت التنبؤات من أمواج عاصفة يصل ارتفاعها إلى 5 أقدام، وتم إصدار تحذيرات من الإعصار على طول ساحل شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، من بويرتو كوستا مايا إلى كانكون، بما في ذلك جزيرة كوزوميل.
من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة صباح الجمعة، ثم تضعف تدريجيا مع تحركها شمالا عبر المكسيك.
يتوقع الخبراء حدوث أضرار جسيمة في البنية التحتية والمنازل في المناطق التي تضربها العاصفة، وتؤدي الأمواج العاصفة إلى حدوث فيضانات في المناطق الساحلية، ومن المرجح أن تنقطع الكهرباء على نطاق واسع بسبب العاصفة.
حث المسؤولون المكسيكيون السكان على الانتقال إلى مناطق مرتفعة أو المأوى في أماكن آمنة، وشددت السلطات على ضرورة تجنب القيادة في الطرق التي تأثرت بالعاصفة، وطلب من السكان البقاء على إطلاع على آخر التحديثات من مصادر موثوقة.
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