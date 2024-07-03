جيش الاحتلال: دمرنا عددا من البنايات وهاجمنا مبنى عسكريا في رفح الفلسطينية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير أكثر من 50 موقعا في بنى تحتية بمنطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، دمر جيش الاحتلال أيضا عددا من البنايات وهاجم مبنى عسكريا في رفح الفلسطينية.

وكان مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، استنكر بشدة الصمت الدولي إزاء الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تنتهك كافة حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وسلام، مؤكدا شح المستلزمات الغذائية والطبية في ظل إغلاق جميع المعابر ووضع العراقيل أمام إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الأوضاع في غزة تزداد قساوة في ظل جريمة الإبادة التي تمارس من قبل قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الأوامر الإسرائيلية بالإخلاء التي طالت المستشفى الأوروبي تعد جريمة غير مسبوقة في ظل تواجد حالات تعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية داخل العناية المركزة.