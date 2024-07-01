«هيئة الدواء» تلتقي وفود 3 شركات عالمية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

شارك اليوم الأحد، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور فعاليات جلسة حوارية، بحضور أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، والتي عقدت خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أورسولا فوندر لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، حيث يعقد المؤتمر على مدار يومي 29-30 يونيو 2024، تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".





واجتمع رئيس هيئة الدواء، على هامش الجلسة، وبحضور اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، بـ3 شركات عالمية تعمل في مجال صناعة الدواء والرعاية الصحية، وهي (مؤسسةpath -شركة unipharma kleon tsetis- شركة Essity health and medical)، وتم خلال الاجتماعات مناقشة ملف تعزيز قدرة تصنيع اللقاحات في أفريقيا مع التركيز على الإنتاج المحلي كركيزة أساسية لتحقيق أهداف الرعاية الصحية المستدامة، وذلك لدعم توريد اللقاحات المصنعة في إفريقيا وتحديد الأنشطة التي ستساعد الشركات المصنعة المحلية على تحقيق هدف PAVM 2040 (شراكات تصنيع اللقاحات الأفريقية 2040).

وتم أيضاً مناقشة بحث وتطوير وتصنيع وتوزيع المنتجات الدوائية، ومنتجات التكنولوجيا الطبية ذات التقنية المبتكرة؛ حيث تهدف شركة Unipharma وهي من كبري الشركات في التصنيع الدوائي في اليونان إلى تحقيق دخولها إلى أسواق جديدة من خلال إنتاج منتجات مبتكرة، وضمان تحقيق النمو طويل الأجل من خلال التمويل الذاتي لدى الشركة.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية توفير المنتجات والحلول المبتكرة مثل المنتجات والخدمات في مجال العناية بالجروح وجراحة العظام؛ حيث أن شركة Essity Health Medical هي شركة عالمية رائدة في مجال الحلول الطبية.

وأكد الغمراوي حرص الهيئة على توسيع قدرات الإنتاج فيما يخص اللقاحات والمثائل الحيوية، والمواد الدوائية الفعالة، والجهود المبذولة الرامية لخدمة الأسواق الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للجانب الأوروبي، والتي تتميز بها مصر والتي يمكن استغلالها لتحقيق المنفعة مما يصب في مصلحة المريض في مصر والقارة الأفريقية ، حيث تمتلك مصر سلطة رقابية قوية استطاعت الحصول على اعتمادات دولية رفيعة المستوى مما يساعد في تيسير إجراءات التسجيل والتداول والرقابة على السوق المصرية.

بالإضافة إلى سعي الهيئة المستمر لتعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي، وتحقيق التوطين للصناعات الدوائية المختلفة انطلاقًا من دورها المهم في تنمية الاقتصاد المصري.