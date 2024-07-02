ننشر أسماء المحافظين الجدد.. أبرزهم الجندي والكدواني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 08:29 مساءً - حالة من الترقب يعيشها المواطنين انتظارا لحركة المحافظين الجدد وأسماء المحافظين الجدد وهي الكلمات الأعلى بحثًا على مؤشرات جوجل، ضمن الإعلان حكومي عن التشكيل الوزاري الجديد.

وتشمل حركة المحافظين الجدد محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ، والإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط، ونستعرض في التقرير التالي قائمة أسماء المحافظين الجدد، المُقرر لها تتسلم مهامها غدًا الأربعاء 3 يوليو.

أسماء المحافظين الجدد



اللواء أشرف الجندي محافظا لمحافظة الإسكندرية.

اللواء عادل سعيد محافظًا للجيزة.

اللواء عماد الكدواني محافظًا للمنيا.

اللواء هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط.

اللواء طارق مرزوق محافظًا للدقهلية.

اللواء علاء عبد المعطي لكفر الشيخ.

اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج.

اللواء أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية.

اللواء خالد شوقي محافظًا لأسوان.

اللواء حازم الأشموني محافظًا للشرقية.

اللواء أيمن عطية محافظ القليوبية.

اللواء أيمن الشهابي محافظ دمياط.