الحلم يقترب.. ونش عملاق يصل إلى موقع محطة الضبعة النووية

جدة - نرمين السيد - الونش العملاق

صرح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بوصول أكبر معدة رفع ثقيلة "Zoomlion" الملقبة بـ "الونش العملاق"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 إلى موقع الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية في مصر، حيث تعتبر المعدة ثاني أكبر معدة رفع متواجدة بموقع المحطة النووية بالضبعة، ضمن المرحلة الرئيسية للإعداد لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.





ويبلغ أقصى ارتفاع للرافعة 156 مترًا، وهي قادرة على رفع المعدات الثقيلة بموقع الإنشاء بالوحدة النووية الثالثة بقدرة تصل إلى 2000 طن. ووصلت الرافعة الى ميناء الإسكندرية عن طريق البحر، ثم تم نقلها على أجزاء إلى موقع الضبعة ليتم تركيبها من قبل الخبراء. وجرى بناء منصة خاصة بموقع الإنشاء بالوحدة النووية الثالثة لوضع الرافعة الثقيلة وتشغيلها، والمنصة مكونة من ألواح خرسانية مسلحة توضع فوقها صفائح فولاذية. والجدير بالإشارة أنَّ أول عمل للرافعة الثقيلة الملقبة بـ "الونش العملاق" بالموقع سيكون عملية وضع مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بمشية الله.

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