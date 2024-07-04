عاجل.. السيسي يبحث مع نظيره الصومالي الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي

جدة - نرمين السيد - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.





وأكد الرئيسان ترحيبهما بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاق هذا التعاون لتشمل مختلف المجالات، بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين، وقد أكد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال الشقيق على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية. كما تناول الاتصال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الرئيسان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بما ينعكس إيجاباً على القرن الأفريقي وشعوبه، وشددا على رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة، منوهين إلى ضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه.

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