بعد أزمة عواطف حلمي.. أشرف زكي: "هجتهد مع زملائي نعمل مسلسل يواجه هذه الظاهرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على قراره بعد جدل إقامة الفنانة عواطف حلمي في دار مسنين بنقابة المهن التمثيلية، بعد الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عنها وتعرض الفنان نور النبوي حفيدها والفنان خالد النبوي زوج ابنتها لهجوم شديد، وذلك من خلال برنامج كلام الناس تقديم الإعلامية ياسمين عز.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج كلام الناس: “السيدة عواطف حلمي عندها بيتها القديم في شبرا، وبتحبه وفيه ذكرياتها ومش بتتخلي عنه وولادها مش مخليينها محتاجة حاجة، ونور قالها نقي الشقة في المكان اللي إنتي عاوزاه، ومحدش مقصر من ولادها إطلاقًا”.

وتابع: “عواطف حلمي من زمان معانا في العمل التطوعي، وأنا اللي طلبت منها تيجي دار المسنين تقعد مع الناس في أوقات فراغها، والست بتعمل ده على أكمل وجه وبتيجي من آخر الدنيا ومحدش مقصر لا نور ولا خالد النبوي والست عندها شقتها وعربيتها ولكن هي بتؤدي عمل تطوعي، ودار المسنين مكان فيه زملاء ورعاية وخدمة وتمريض وونس، لكن جملة رموك في دار مسنين ثقافة لازم تنتهي، وأنا هجتهد مع زملائي نعمل مسلسل يواجه هذه الظاهرة”.

وأردف: “أنا هجتهد مع زملائي نعمل مسلسل يواجه هذه الظاهرة، ولو نفترض إني أنا عندي والدي ومشغول 24 ساعة، أجيب حد يقعد مع والدي؟ ولا أودي والدي مكان آمن فيه ونس، المشكلة مش مشكلة فلوس المشكلة في الوحدة والعزلة، ومن سنوات كنت عايش مع أستاذ كبير لينا هو الدكتور علي فهمي كان عايش في ميدان التحرير وطلب يقعد في دار مسنين وكان فيه فنانة كبيرة رحمها الله موجودة في دار المسنين كنت بقعد معاهم قال لي عارف ليه الراجل بينسى علشان قاعد لوحده مش بيتكلم مع حد والذاكرة مش بتشتغل”.

واختتم أشرف زكي حديثه قائلًا: “أحمد زكي أحد أهم نجوم العالم، كان عنده بيت لكن كان عايش في فندق، علشان الونس والوحدة قاتلة، وسمعنا عن ناس كتير معرفناش إنهم ماتوا غير لما خبطنا عليهم، والمجتمع يا ريت يبطل القسوة على البني آدمين مش هقول الفنانين”.