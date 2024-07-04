جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من لواء المظليين في اشتباكات حي الشجاعية

جدة - نرمين السيد - إصابات جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي من لواء المظليين في اشتباكات حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قال اليوم، إن الشرق الأوسط بحاجة للسلام، بدءا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لأسباب إنسانية، وإنهاء سفك الدماء، وزيادة المساعدات المنقذة للحياة.

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