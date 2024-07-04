كولر عن رباعية الأهلى في الداخلية: الأهلي كان مستعدًّا بشكل جيد للمباراة وتحدثت مع اللاعبين عن كيفية استغلال المساحات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 10:29 مساءً - أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم ،الخميس، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: الأهلي كان مستعدًّا بشكل جيد للمباراة من خلال التحضير لطريقة لعب الداخلية وأثناء توقف المباراة لشرب المياه، تحدثت مع اللاعبين عن كيفية استغلال المساحات، واستطعنا أن نسجل هدفين قبل نهاية الشوط الأول، وإجمالًا نحن سعداء بنتيجة المباراة.

وأوضح المدير الفني الفريق أن اختياراته للمشاركة في المباريات تتم بناء على الاجتهاد في التدريب ، وكشف المدرب السويسري عن موعد انتظام كهربا في التدريبات الجماعية، قائلاً أن اللاعب سينتظم في مران الفريق الأحد المقبل.

وغاب كهربا عن تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة كما غاب عن مباراتي طلائع الجيش والداخلية الأخيرتين في الدروي اللتين إنتهتا بفوز الأهلي برباعية نظيفة و4-1 على التوالي لأسباب فنية.

وواصل فريق الأهلي رحلة تضييق الخناق على قمة الدورى مع بيراميدز بعدما حقق فوزاً كبيراً على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد القاهرة فى الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز .

سجل أهداف الأهلى ، وسام ابو على "هدفين" وامام عاشور "هدفين" ، فيما سجل للداخلية محمود العربى أوكا.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 54 نقطة بعدما لعب 22مباراة حقق ألفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 52 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق ألفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 16هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

واصل فريق الأهلي رحلة تضييق الخناق على قمة الدورى مع بيراميدز بعدما حقق فوزاً كبيراً على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد القاهرة فى الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز .

سجل أهداف الأهلى ، وسام ابو على "هدفين" وامام عاشور "هدفين" ، فيما سجل للداخلية محمود العربى أوكا.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 54 نقطة بعدما لعب 22مباراة حقق ألفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 52 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق ألفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 16هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.