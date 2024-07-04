محافظ الجيزة يوجه بتطبق منظومة التحول الرقمي والرقابة على خدمات المواطنين

بدأت الجولة بتفقد المحافظ، لغرفة العمليات والأزمات والمركز التكنولوجي حيث اطلع على سير العمل به، واستمع إلى شرح من القائمين عليه حول الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وأكد على ضرورة التطوير بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما تفقد المهندس عادل النجار، أرشيف الديوان العام ووجه بضروة التحول الرقمي في جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات مشيرا أن التحول الرقمي سيساهم في تحسين كفاءة العمل في الديوان العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على الوثائق والمستندات بشكل آمن ومنظم، وتسهيل عملية البحث عنها واسترجاعها من قبل الموظفين والمراجعين.
ثم تفقد المحافظ إدارات متابعة الخطة والمشروعات والعلاقات العامة والإعلام وشئون العاملين والشئون القانونية والأملاك والحسابات والمالية ومركز المعلومات والاستثمار والمتابعه، حيث اطلع على سير العمل بها، واستمع إلى شرح من القائمين عليهم حول المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع بدقة وسرعة واتقان، بما يضمن تحقيق أهدافها على أكمل وجه.
وأكد «النجار»، على ضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها وكفاءتها.
وأكد المحافظ خلال الجولة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل جميع العاملين في الديوان العام، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا أيضا على ضرورة التطوير المستمر للعمل في جميع الإدارات، واستخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأشار المحافظ، إلى أنه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل المشكلات التي تواجه مديري الادارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.
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