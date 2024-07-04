تعرف على موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 10:29 مساءً - تنطلق تصفيات أمم أفريقيا 2025، في سبتمبر المقبل بعد سحب القرعة ظهر اليوم الخميس في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.

ومن المقرر أن يتم إقامة مباريات التصفيات بالكامل قبل نهاية العام الجارى، حيث تقام 6 جولات في الربع الأخير من العام، حيث تبدأ في سبتمبر وتنتهى في نوفمبر.

مواعيد مباريات مصر تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

الجولة الأولى والثانية: ما بين 2 و 10 سبتمبر 2024

الجولة الثالثة والرابعة: ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024

الجولة الخامسة والسادسة: ما بين 11 و 19 نوفمبر 2024