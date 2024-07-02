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ضبط 6 متهمين بتعاطي مخدر الهيروين بالسلام

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 08:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضرر خلاله صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بتعاطى وترويج المواد المخدرة بإحدى المناطق بنطاق دائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

تم توجيه حملة أمنية إستهدفت المنطقة محل الشكوى.. وأسفرت جهودها عن ضبط (6 أشخاص) بحوزتهم (كميات من مخدر الهيروين - 2 سلاح أبيض).. وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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