ضبط 6 متهمين بتعاطي مخدر الهيروين بالسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 08:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضرر خلاله صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بتعاطى وترويج المواد المخدرة بإحدى المناطق بنطاق دائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

تم توجيه حملة أمنية إستهدفت المنطقة محل الشكوى.. وأسفرت جهودها عن ضبط (6 أشخاص) بحوزتهم (كميات من مخدر الهيروين - 2 سلاح أبيض).. وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.