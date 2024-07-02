مصدر حكومي: محمد جبران وزيرا للعمل وأحمد هنو وزيرا للثقافة

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر مطلع لإكسترا نيوز، بتولي محمد جبران وزارة العمل وأحمد هنو حقيبة الثقافة، ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.





ويترقب الشارع المصري، تأدية الحكومة الجديدة لـ اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، غدًا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ويشمل التغيير عددًا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، حيث سيتم تغيير ما يقرب من 20 حقيبة، فيما سيتم دمج وزارات واستحداث أخرى لمواكبة التحديات.

وكشف مصدر حكومي، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.