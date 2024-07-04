نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من النني بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر محمد النني نجم أرسنال السابق، عن فرحته وسعادته للانضمام لقائمة منتخب مصر، بعدما تم الإعلان عنها بعد طول انتظار وانضم لبعثة المنتخب الأوليمبي المسافرة لأوليمبياد باريس 2024.

النني: سعيد باختياري لقائمة منتخب بلدي

ضمت قائمة المنتخب الأوليمبي زيزو وحسام عبدالمجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال.

كما يقود هجوم المنتخب الأوليمبي لاعب الزمالك السابق أسامة فيصل، واستدعاء نجم أرسنال السابق محمد النني.

وكتب محمد النني عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مفيش كلام كفاية يعبر عن فرحتي باختياري للإنضمام لقائمة منتخب بلدي الأولميبي المشارك في أولمبياد باريس عشان أنال الشرف ده لتاني مرة في مسيرتي. يارب يقدرنا نقدم أداء يليق بمصر ويشرفها".

وجاءت قائمة المنتخب الاوليمبي إلى أوليمبياد باريس 2024 كالتالي:

حمزة علاء

كريم الدبيس

علي الجابري

حسام عبد المجيد

محمد النني

أحمد سيد زيزو

بلال مظهر

أسامة فيصل

محمد سيحا

أحمد سيد عبد النبي

أحمد نبيل كوكا

محمد حمدي

محمد شحاتة

محمد طارق

زياد كمال

أحمد عيد

إبراهيم عادل

محمد مغربي

محمود صابر

عمر فايد

أحمد عاطف قطة

مصطفى سعد ميسي