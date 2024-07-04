نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز علي حساب الداخلية، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يواصل الأهلي الزحف لمنافسة نادي بيراميدز على صدارة الدوري، وفي إطار نفس الجولة، حسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، ليحتل «زعيم الثغر» المركز التاسع، بينما استمر الطلائع كما هو في المركز الحادي عشر.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- بيراميدز: 65 نقطة.

2- الأهلي: 54 نقطة.

3- المصري البورسعيدي: 48 نقطة.

4- مودرن سبورت: 44 نقطة.

5- إنبي: 42 نقطة.

6- زد: 41 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا: 40 نقطة.

8- سموحة: 39 نقطة.

9- الزمالك: 38 نقطة على أن يتم يخصم 3 نقاط نهاية الموسم.

10- الاتحاد السكندري: 38 نقطة.

11- طلائع الجيش: 35 نقطة.

12- الإسماعيلي: 31 نقطة.

13- الجونة: 31 نقطة.

14- البنك الأهلي: 30 نقطة.

15- فاركو: 26 نقطة.

16- بلدية المحلة: 23 نقطة.

17- المقاولون العرب: 20 نقطة.

18- الداخلية: 19 نقطة.